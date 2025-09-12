"حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية" تشارك في منتدى دبي للأبحاث الطبية

دبي في 12 سبتمبر/ وام/ تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في الدورة الثانية من منتدى دبي للأبحاث الطبية (DMRF 2025)، التي انطلقت أعمالها اليوم، وتنظمها هيئة الصحة في دبي، بمشاركة واسعة من نخبة الباحثين والقيادات الصحية وصناع السياسات من دولة الإمارات وخارجها.

وتعرض المؤسسة في جناحها ضمن المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يستمر يومين في فندق جراند حياة دبي، أبرز مبادراتها وبرامجها الطبية ذات الأثر المجتمعي والبحثي، خاصة الجوائز الطبية والأبحاث والدراسات.

وشاركت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي في المؤسسة، في جلسة نقاشية، أشارت فيها إلى جهود المؤسسة في دعم التميز في التعليم الطبي والبحث، وتسليط الضوء على مبادراتها الهادفة إلى تعزيز بيئة معرفية مبتكرة، تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية.

وأكّدت أن الحدث يمثل منصة إستراتيجية بالغة الأهمية لعرض أفضل الممارسات، ومناقشة التحديات المشتركة، وتفعيل الشراكات البحثية بين المؤسسات الرائدة إقليميًا وعالميًا.

وأوضحت أن مشاركة المؤسسة في المنتدى هذا العام تؤكد التزامها بتعزيز ثقافة التعلّم المستمر، وفتح آفاق التعاون مع صناع القرار والأكاديميين والباحثين، وصولا لنظام صحي أكثر كفاءة وإنصافًا وابتكارًا.

ويعكس المنتدى تسارع الجهود نحو تمكين منظومة بحثية حديثة ومتكاملة تستند إلى المعايير الأخلاقية والتشريعات الذكية، وتواكب تطلعات دولة الإمارات في ريادة القطاع الصحي إقليميًا وعالميًا.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى نقاشات رفيعة المستوى حول الابتكار المرتكز على المريض، والحوكمة البحثية، والتكامل بين مؤسسات الرعاية والجامعات والمراكز العلمية.