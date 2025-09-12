"غرف دبي" تعزز قدرة القطاع الخاص على الارتقاء بتجربة العملاء

دبي في 12 سبتمبر/ وام/ تعمل غرف دبي على تزويد شركات القطاع الخاص بالرؤى والإستراتيجيات اللازمة للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز ولائهم، واستكشاف حلول عملية لتطوير جودة الخدمات، وبناء علاقات مستدامة قائمة على الثقة والتميز.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، نظمت غرف دبي ندوة “الخدمة المتميزة”، حضرها 130 مشاركا من ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار برنامج الخدمة المتميزة الذي أطلقته الغرف لتعزيز ثقافة خدمة العملاء الاستثنائية وإثراء تجاربهم.

وتضمنت الندوة، التي عقدت في مقر غرف دبي، سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية مع متحدثين شاركوا رؤاهم وأفكارهم الواقعية، ما وفر للشركات فرصة لاكتساب أدوات عملية وإستراتيجيات فعّالة للارتقاء بمعايير خدماتهم.

وأكد خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، أهمية تعزيز ثقافة خدمة العملاء في الإستراتيجيات المؤسسية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركات والمؤسسات، داعيا مجتمع الأعمال إلى الارتقاء بالممارسات المتميزة التي تعزز سمعة ومكانة الشركات وثقة عملائها.

وسلطت الندوة الضوء على الزخم المتزايد الذي يحققه برنامج الخدمة المتميزة، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري إصدار غرف دبي لـ 4.905 تقارير متسوق سري، بنمو 24.8%، مقارنةً بـ 3.934 تقريرا صادرا في الفترة ذاتها من عام 2024، كما ارتفع عدد طلبات المشاركة بنسبة 36.8% مما يظهر تنامي اهتمام شركات القطاع الخاص بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين.

