بشراكة إماراتية .. جزر القمر تشهد إطلاق خدمة نقل بحري نوعية لتعزيز الترابط والتنمية الاقتصادية

أنجوان في 12 سبتمبر / وام / شهدت جزيرة أنجوان بحضور فخامة الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية القَمَر المتحدة، إطلاق خدمة جديدة للعبّارات تربط بين جزر أرخبيل القمر في منطقة شرق إفريقيا، وهي الخدمة الأولى من نوعها التي تتيح أيضاً نقل الأفراد والمركبات.

وسيتم تقديم هذه الخدمة من قبل شركة سردال إنترناشونال، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "ريسورسز إنفسمنت" ومقرها في إمارة أبوظبي، والمتخصصة في الاستثمارات الإستراتيجية ذات الأثر الإيجابي في الأسواق الناشئة والمتقدمة.

حضر حفل الإطلاق، سعادة جمعة راشد الرميثي سفير الدولة لدى موروني، وعدد من كبار المسؤولين.

ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي "سردال إنترناشونال" لتعزيز التجارة البحرية وتوسيع العمليات التجارية في الأسواق الناشئة، والتركيز بشكل خاص على القارة الإفريقية.

وقال عبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "سردال إنترناشونال"، إن هذه الخطوة تؤكد قدرتنا على تقديم حلول متكاملة للنقل البحري، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتسهم في نمو الأعمال التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، اقتداء بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتهدف خدمات النقل، التي سيتم إدارة عملياتها من قبل "نواتوم البحرية" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى تعزيز الترابط بين جزر المنطقة من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة للمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى تنشيط القطاع السياحي.

وسيتم تقديم هذه الخدمات من خلال العبّارة الجديدة "يَميلة"، التي تستوعب ما يصل إلى 190 راكباً ضمن مقصورات مكيفة، بالإضافة إلى حمولة تصل إلى 45 مركبة، وستربط هذه الخدمة ميناء موروني، البوابة البحرية الرئيسية في جزيرة القمر الكبرى، بمدينة موتسامودو في جزيرة أنجوان البركانية، لتوفر بذلك وسيلة أسرع وأكثر اعتمادية للتنقل بين الجزيرتين لكل من سكان الأرخبيل وزوّاره.