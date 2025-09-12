الشارقة تختتم منتدى الاتصال الحكومي بترسيخ "جودة الحياة" كبوصلة للسياسات التنموية

الشارقة في 12 سبتمبر/ وام / اختتمت مساء أمس أعمال الدورة الرابعة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة بعد أن استقطبت 14,800 وفد حكومي وأكاديمي وإعلامي على مدى يومين لتكرّس مكانة الشارقة كمنصة عالمية تجمع قادة الحكومات وخبراء الاتصال وصنّاع القرار من أجل مناقشة أولويات جودة الحياة في العالم.

وشهد المنتدى الذي نظَّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة" مشاركة 237 متحدثاً عالمياً قدّموا خلاصة خبراتهم وأفكارهم من خلال أكثر من 110 فعاليات توزعت بين 51 جلسة نقاشية و7 خطابات رئيسية ملهمة و22 ورشة عمل تطبيقية إضافة إلى مبادرات تفاعلية وحوارات مفتوحة على 22 منصة صممت لتعزيز المشاركة المجتمعية وصياغة مبادرات مشتركة.

وشارك في المنتدى أكثر من 30 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً من مؤسسات حكومية ومنظمات عالمية ومراكز أبحاث وجهات إعلامية وتقنية ما يعكس أهمية المنتدى كفضاء للتعاون متعدد الأطراف من أجل خدمة قضايا الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأكد سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن المنتدى في نسخته الرابعة عشرة شكل نقلة نوعية في تعزيز دور الاتصال كأداة إستراتيجية لإدارة التحولات العالمية وجسد التزام الشارقة بدورها الحضاري في خدمة قضايا الإنسان ورسّخ موقع المنتدى كمنصة عالمية للحوار وبناء الشراكات الدولية انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الاتصال أداة للتنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر توازناً وعدالة.

وأضاف أن حضور القادة والخبراء في الشارقة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والاستدامة عكس إيمان الإمارة بأن جودة الحياة يجب أن تكون البوصلة التي توجه السياسات التنموية ما يثبت أن الاتصال يتجاوز رسالته المباشرة في توجيه الخطاب الإعلامي إلى كونه لغة تبعث الثقة وترسخ الشراكة وتصنع الأثر وأداة لصياغة حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية التي نتشاركها جميعاً.

وكرّم سعادة طارق سعيد علاي وسعادة علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الشركاء الإستراتيجيين والداعمين والرعاة والمتحدثين الرئيسيين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح الدورة الرابعة عشرة.

وشمل التكريم كلاً من جامعة الإمارات العربية المتحدة ودائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبنك الاستثمار وعدد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في تنظيم البرامج والورش وعكست روح التعاون التي يقوم عليها المنتدى.