بمشاركة 60 مبدعا .. ملتقى الشارقة للسرد يختتم فعاليات الدورة الـ 21 في القاهرة

القاهرة في 12 سبتمبر/ وام / اختتم ملتقى الشارقة للسرد مساء أمس أعمال الدورة الحادية والعشرين التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مدى يومين تحت عنوان "الرواية والذكاء الاصطناعي" وشهدت مشاركة 60 من روائيين وأكاديميين ونقّاد مصريين وعرب.

وركز الملتقى، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المجال النقدي في السرد بكافة أنواعه الإبداعية.

وأقيم حفل ختام الملتقى في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة بحضور سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة والدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمصر ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة مدير الملتقى وحسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر وعدد كبير من النقاد والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال السرد.

وقام العويس والقصير يرافقهما العزازي بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء الإبداعي بما يسهم الساحة الثقافية العربية.

وأشاد مشاركون في الملتقى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشارقة في دعم الثقافة العربية، مؤكدين أن مبادراتها المتنوعة تجعلها منارة للإبداع في العالم العربي، كما أن رعايتها للمبدعين وتعزيز المشهد الإبداعي تجعلها نموذجاً يحتذى به.

كما رأوا في استضافة مصر لهذا الملتقى فرصة لتعزيز الروابط الثقافية معتبرين في الوقت نفسه أن ملتقى الشارقة للسرد يوفّر منصة لتعميق الحوار الأدبي والنقدي ونقل الخبرات بين الكتّاب من مختلف البلدان، وثمّنوا عنوان الدورة الحالية الذي ألقى الضوء على موضوع ثقافي بارز يتصل بالتحديات التي تواجه مستقبل الكتابة.

وتناولت جلسات اليوم الختامي عنواين "هل سيشكل الذكاء الاصطناعي مكونات روائية جديدة"، و"الذكاء الاصطناعي وأثره في تحلل الرواية من شرطها الإنساني"، و"هل ستختفي الرواية أم ستظل سيرة للإنسان والمكان"، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والأدباء.