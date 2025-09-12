بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون .. شرطة دبي تبحث التحديات القانونية للتزييف العميق

دبي في 12 سبتمبر/ وام / نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، ملتقى قانونياً بعنوان "التزييف العميق والتشريع الاستباقي"، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام.

وناقش الملتقى أبرز التحديات الجنائية والقانونية للتقنيات الحديثة واستشراف الحلول التشريعية الكفيلة بحماية الحقوق الفردية والمجتمعية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد سيف الفلاسي مدير إدارة الشؤون القانونية، أن اختيار موضوع التزييف العميق ليكون محور الملتقى هذا العام يعكس إدراك خطورة استغلال هذه التقنية في ارتكاب جرائم تهدد الأمن الشخصي والمؤسسي، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى وضع تصورات استباقية وحلول عملية لتطوير المنظومة التشريعية وبيان العقوبات بحق من يسيء استخدام التقنية في ارتكاب الجرائم.

وأوضح أن الملتقى يشكل منصة لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر التزييف العميق ودور القانون في حماية الحقوق البيومترية والبيانات الشخصية وضمان الخصوصية وصون الهوية الرقمية.

واختتم الملتقى بحلقة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء القانونيين والأكاديميين، تناولوا أبرز التحديات العملية للتزييف العميق وطرحوا مقترحات عملية لمواجهتها، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على أن تخرج الملتقيات القانونية السنوية بتوصيات تسهم في تطوير التشريعات وتعزيز الممارسات القانونية، انسجاماً مع دورها في تعزيز الأمن وحماية الحقوق والارتقاء بجودة الحياة.