"القافلة الوردية" تخصص "عيادة مصغرة" لتوسيع خيارات الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

الشارقة في 12 سبتمبر/ وام / خصصت القافلة الوردية، في إطار جهودها الرامية لتعزيز التوعية بسرطان الثدي، عيادة متنقلة مصغرة للشركات كجزء من المبادرات التي تجسد التزامها بالمسؤولية المجتمعية خلال شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر المقبل، بما يعزز استدامة خدمات القافلة الوردية وجهودها لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة والرفاه".

وتوفر القافلة الوردية خيارين رئيسيين، الأول العيادة الطبية المتنقلة الكبيرة التي تحتوي على وحدة متقدمة للتصوير الإشعاعي "الماموغرام" بتقنية ثنائية وثلاثية الأبعاد، إذ تم حجز معظم مواعيدها لشهر أكتوبر نظراً للإقبال الكبير، والثاني العيادة الطبية المتنقلة المصغرة المخصصة حصراً لإجراء الفحص السريري للثدي، ولا تزال متاحة كأداة عملية وفعالة لإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من النساء للاستفادة من خدمات الكشف المبكر.

ويشكل حجز العيادة المصغرة من قبل الشركات والمؤسسات جزءاً من الجهود الوطنية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة وهو الصحة الجيدة والرفاه والذي يشمل تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة بحلول عام 2030 وضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية بوصفها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

كما يُعد حجز العيادة المتنقلة المصغرة مبادرة فعّالة للشركات والمؤسسات تؤكد من خلالها الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والاستثمار المباشر في صحة المرأة والمجتمع من خلال ضمان صحة الموظفات وتوفير الفحوص السريرية خلال شهر التوعية بسرطان الثدي فضلاً عن المساهمة في تعزيز التوعية الصحية المؤسسية والمجتمعية.

ويسهم حجز العيادة المتنقلة المصغرة في استدامة جهود القافلة الوردية وعملياتها ومبادراتها الشاملة على مدار العام حيث يضمن استمرار التوعية وتقديم فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي لفئات أوسع من المجتمع بما يعزز فرص التشخيص المبكر ونجاح العلاج وينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد وأسرهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة.