جهاز الرقابة المالية في عجمان يطلق خطته التطويرية

عجمان في 12 سبتمبر / وام / بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد ‏عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس جهاز الرقابة المالية ‏بعجمان، أطلق الجهاز خطته التطويرية الشاملة، بهدف تعزيز ‏كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الرقابي، والارتقاء ‏بمستوى الشفافية والحوكمة‎.‎

وأكد سعادة شهاب أحمد آل علي مدير عام الجهاز، أن الخطة ‏الجديدة تهدف إلى ترسيخ الحوكمة وتعزيز كفاءة العمل ‏الحكومي، وتتضمن التوسع ببرامج التدريب والتأهيل لبناء ‏القدرات والكوادر الوطنية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأضاف أن الجهاز يستهدف بناء منظومة رقابية استباقية ‏وأكثر فاعلية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة ‏العمل الحكومية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لتصفير ‏البيروقراطية وتحدي "خدمات الجيل القادم" والهادفة إلى تطوير ‏الخدمات الحكومية في عجمان‎.‎

وأوضح أن الخطة التطويرية الشاملة للجهاز تترجم مبادئ رؤية ‏عجمان 2030، من خلال إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة ‏وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن تحديث الخطة ‏التطويرية الشاملة للجهاز، يعزز مكانته كجهة رقابية فاعلة تساهم ‏في حماية المال العام، وترسيخ ثقة المجتمع، إلى جانب فتح آفاق ‏أوسع للتعاون والتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى ومواكبة ‏أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المبتكرة في مجال الرقابة ‏المالية‎.‎

ويشكل إطلاق هذه الخطة محطة مهمة في مسيرة تطوير الجهاز، ‏لما تمثله من نقلة إستراتيجية نحو بناء جهاز رقابي مستقل قادر ‏على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمساهمة في تحقيق ‏مستهدفات التنمية الشاملة لإمارة عجمان ضمن رؤيتها المستقبلية 2030.