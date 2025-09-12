جهاز الرقابة المالية في عجمان يطلق خطته التطويرية

عجمان في 12 سبتمبر / وام / بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس جهاز الرقابة المالية بعجمان، أطلق الجهاز خطته التطويرية الشاملة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الرقابي، والارتقاء بمستوى الشفافية والحوكمة.
وأكد سعادة شهاب أحمد آل علي مدير عام الجهاز، أن الخطة الجديدة تهدف إلى ترسيخ الحوكمة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتتضمن التوسع ببرامج التدريب والتأهيل لبناء القدرات والكوادر الوطنية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.
وأضاف أن الجهاز يستهدف بناء منظومة رقابية استباقية وأكثر فاعلية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية وتحدي "خدمات الجيل القادم" والهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية في عجمان.
وأوضح أن الخطة التطويرية الشاملة للجهاز تترجم مبادئ رؤية عجمان 2030، من خلال إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن تحديث الخطة التطويرية الشاملة للجهاز، يعزز مكانته كجهة رقابية فاعلة تساهم في حماية المال العام، وترسيخ ثقة المجتمع، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون والتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى ومواكبة أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المبتكرة في مجال الرقابة المالية.
ويشكل إطلاق هذه الخطة محطة مهمة في مسيرة تطوير الجهاز، لما تمثله من نقلة إستراتيجية نحو بناء جهاز رقابي مستقل قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة لإمارة عجمان ضمن رؤيتها المستقبلية 2030.