حاكم عجمان يتقبل تعازي ولي عهد الفجيرة في وفاة الشيخة عائشة محمد خلف

عجمان في 12 سبتمبر/ وام / تقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة عائشة محمد خلف.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة، خلال زيارته قصر الزاهر في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، التعازي من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

كما تقبّل أبناء الفقيدة، الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التعازي من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورضوانه.

حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي.