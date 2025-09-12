انطلاقة قوية لمنافسات الحقايق بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 12 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم، الجولة الثالثة من مهرجان العين للهجن، بمنافسات الحقايق لأبناء القبائل، بإقامة 15 شوطاً لمسافة 2 كلم، على ميدان الروضة بمنطقة العين، والتي ينظمها مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وتألقت "الطيارة" لمالكها عبدالله خلفان حميد النعيمي، وحصدت ناموس أول الأشواط المخصص للأبكار بعد أن أكملت السباق بزمن قدره 2:47:96 دقيقة، محققة "أفضل توقيت".

وتصدر"مشكور" لصالح خميس حمد البطيني، الشوط الثاني للجعدان، بزمن قدره 2:50:27 دقيقة، وحققت "تكريم" لحمد سلوم حمد الجنيبي، لقب الشوط الثالث، مسجلة 2:49:42 دقيقة.

وخطف "نفيد" لأحمد حمد مبارك الشامسي ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 2:47:96 دقيقة، وشارك "الطيارة" في "أفضل توقيت"، بينما هيمنت "الشاهينية" لسيف سلطان الشامسي على الشوط الخامس مسجلة 2:49:54 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من السادس وحتى العاشر، عن فوز "الشاهينية"، لحمد مسلم سالم الجحافي، و"حفلان" لسالم العامري، و"التماس" لسعيد سالم حمد الجنيبي، و"الشاهينية" لحمد حميد منصور الدرعي، و"الفارس" لأحمد خليفة عامر الحبسي.

وكان الفوز في الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، من نصيب "ريماس" لسالم علي سالم الجحافي، و"الظبي" لجمعة خلفان محمد الشامسي، و"بارود" لعبدالله سلطان محمد الشامسي، و"جمرا" لعبدالله محمد حمد الوهيبي، و"المشهر" لمحمد علي سعيد السيفي.