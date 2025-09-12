دراسة لـ "تريندز" توصي بإدارج الأمن الغذائي في المناهج واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام / أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تسلط الضوء على الدور المحوري للاتصال الحكومي في نجاح "إستراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051".

وخلصت الدراسة، التي حملت عنوان "دور الاتصال الحكومي في تعزيز الأمن الغذائي .. دراسة حالة تجربة دولة الإمارات في مبادرة الأمن الغذائي الوطني 2051" وأطلقت في ختام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، إلى أن إستراتيجيات الاتصال الفعالة نجحت في تقليل هدر الغذاء ودعم الإنتاج المحلي، من خلال تطوير الرسائل الحكومية وتعزيز طرق الاستهداف لتعديل السلوكيات الفردية لضمان التدوير الأمثل للغذاء، ودعم ممارسات الإنتاج الغذائي المحلي، وتطوير أدوات الاتصال لتحقيق سلامة الغذاء المرنة في الشركات ببناء القدرات الفعالة والاعتماد على الأنظمة الرقمية المحسنة.

وأوصت الدراسة بتعزيز هذا النجاح عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص الرسائل التوعوية، وإدراج مفاهيم الأمن الغذائي في المناهج الدراسية، وتطوير محتوى موجه للأطفال والشباب.