حملة "ألف باء" تنجز 924 مشروعا تعليميا داخل وخارج الدولة خلال أسبوعين

دبي في 12 سبتمبر/ وام / حققت حملة "ألف باء" لدعم التعليم، التي أطلقتها جمعية دبي الخيرية، نتائج استثنائية تمثلت في إنجاز 924 مشروعاً خيرياً تعليمياً داخل وخارج الدولة في غضون أسبوعين فقط من انطلاقها.

وعلى الصعيد المحلي، ركزت الحملة مع بداية العام الدراسي على تقديم الدعم المباشر لأطفال الأسر المتعففة، حيث تم توزيع 306 أزياء مدرسية و512 حقيبة مدرسية، بالإضافة إلى تقديم كوبونات بقيمة 500 درهم لـ 131 طفلاً يتيماً لشراء المستلزمات المدرسية الأساسية.

دولياً، شملت إنجازات الحملة تنفيذ 106 مشاريع تعليمية في المجتمعات الأقل حظاً، تنوعت بين تشييد مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وتوفير الزي والحقائب المدرسية، وتغطية الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين، وتجهيز الفصول الدراسية.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إن تحقيق هذا الكم من المشاريع التعليمية في فترة زمنية قصيرة هو دليل على أن الخير متجذر في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، مؤكدا أن كل مشروع من هذه المشاريع يمثل فرصة جديدة لطفل للحصول على تعليم أفضل.