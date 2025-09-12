"دار البر " تطلق حملة "بالعلم نصنع الأمل" لمساندة الطلبة

دبي في 12 سبتمبر/ وام / أطلقت جمعية دار البر حملة موسعة داخل الدولة وخارجها لدعم المشاريع التعليمية ومساندة الطلبة المحتاجين وذلك اعتبارا من اليوم 12 سبتمبر وحتى نهاية العام 2025 تحت شعار "بالعلم نصنع الأمل".

تتضمن الحملة مبادرات تعليمية في مقدمتها المساهمة في الرسوم المدرسية والجامعية ودعم وقف التعليم داخل الدولة وبرنامج "علمني" في الدول الفقيرة إضافة إلى مشروع الحقيبة المدرسية ومبادرة الزي المدرسي.

وتهدف الجمعية من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الطلبة من متابعة مسيرتهم التعليمية والتغلب على التحديات المادية التي قد تعيق تعليمهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن الحملة تأتي انسجاما مع رسالة الجمعية الإنسانية والتنموية ودعما لجهود الإمارات في تعزيز فرص التعليم ونشر المعرفة إيمانا بأن التعليم هو المفتاح الحقيقي لنهضة المجتمعات وتقدمها.

وأشار إلى أن جمعية دار البر تستقبل مساهمات وتبرعات المحسنين عبر عدة قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني للجمعية والتطبيق الذكي والمندوبين في المراكز والأسواق التجارية ومكاتب خدمة المتعاملين إضافة إلى فروع الجمعية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، فضلا عن البرامج الإذاعية التي تبثها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام.