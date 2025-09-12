بني ياس يتصدر منافسات اليوم الأول من الجولة السادسة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالفجيرة

الفجيرة في 12 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم في مجمّع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة منافسات الجولة السادسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو (فئة البدلة)، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات المحلية.

وتم تخصيص نزالات اليوم الأول لفئات الشباب والكبار والأساتذة، حيث حفلت المواجهات بالقوة والندية، خاصة مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة، حيث باتت كل نقطة حاسمة في تحديد هوية البطل.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدر نادي بني ياس للمنافسات، فيما جاءت أكاديمية "M.O.D" في المركز الثاني، وحلّ نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثا، ويعكس هذا الترتيب قوة التنافسية بين الأندية لاستثمار الجولات المتبقية في حسم المنافسة على الصدارة.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الجولة السادسة تجسد حجم الزخم الذي تحظى به البطولة، حيث يتجاوز عدد المشاركين 1600 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وهو مؤشر واضح على المكانة المرموقة التي وصلت إليها البطولة وقدرتها على ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر وأهم البطولات على الساحة الرياضية المحلية.

وأضاف: ما يلفت الانتباه هو الحضور الجماهيري الغفير، ولا سيما من جانب الأسر والعائلات التي حرصت على مرافقة أبنائها وتشجيعهم في مشهد عائلي يضيف إلى البطولة بعداً إنسانياً ومجتمعياً يعكس القيم النبيلة لرياضة الجوجيتسو، ويؤكد أن اللعبة لم تعد مجرد منافسة على البساط، بل أسلوب حياة يعزز الروابط الأسرية والمجتمعية.

ووصف راشد الشحي، لاعب نادي الوحدة الفائز بذهبية فئة الكبار وزن 56 كجم، المنافسات بالقوية بعد أن خاض نزالات عديدة أمام لاعبين مميزين، مشيرا إلى أنه شارك في الجولة الماضية وحقق الميدالية الفضية، ولكن مع التدريب المكثف تمكن اليوم من تحقيق المركز الأول وإضافة مزيد من النقاط إلى رصيد النادي.

وقالت حنين الخوري، لاعبة نادي بني ياس الفائزة بالميدالية الذهبية فئة الشباب وزن 57 كجم، إن فوزها في هذه البطولة المهمة، منحها حافزاً قوياً لتطوير أدائها وصقل مهاراتها وتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.