منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي يناقش مستقبل الإنسان وتطورات القطاع المستقبلية

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام / تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع شركة "ديلويت الشرق الأوسط"، يومي 24 و25 سبتمبر الحالي النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس، تحت شعار "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية : الإنسان، والممارسة، والسياسة" بمشاركة عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والباحثين والأكاديميين، وطلبة الجامعات.

يناقش المنتدى مستقبل الإنسان، والممارسة، والسياسة في القطاع الاجتماعي، ويطرح أبرز التوجهات العالمية والتطورات المستقبلية في مجال الرعاية الاجتماعية، مع التركيز على تمكين الكفاءات، وتعزيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات.

ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بجودة الحياة من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الأفراد، وتطوير الممارسات المهنية، وإعادة صياغة السياسات المجتمعية بما يواكب متطلبات المستقبل.

ويشكل المنتدى منصة شاملة لتعزيز التعاون وبناء شراكات مؤثرة تسهم في تطوير القطاع الاجتماعي محلياً وإقليمياً ودولياً ويرسّخ دوره كامتداد للعمل المؤسسي والإستراتيجي الذي أنجزته دائرة تنمية المجتمع خلال "عام المجتمع"، وذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي لبناء قطاع اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة.

ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من الوزراء والقادة الاجتماعيين وخبراء القطاع، تُناقش قضايا محورية منها برامج الدعم الاستباقي عبر مختلف مراحل الحياة، ودور صوت العاملين في الصفوف الأمامية، إلى جانب جلسات تفاعلية تُطرح خلالها نماذج رعاية مبتكرة قائمة على الأدلة، تراعي احتياجات الأطفال والشباب وكبار المواطنين، وتعزز أنظمة الأسرة، فضلاً عن استعراض دور البيانات في صياغة السياسات المستقبلية.