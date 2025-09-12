"طوفان" يفوز بالمركز الأول في سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي

أبوظبي في 12 سبتمبر / وام / اختتمت اليوم منافسات سباق العالية البوانيش الشراعية التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في العاصمة، بمشاركة 40 بانوشاً جسدت روعة التراث البحري الأصيل وتنافس النواخذة على المراكز الأولى في أجواء مميزة.

وأسفرت النتائج عن فوز البانوش "طوفان" بالمركز الأول بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي وللمالك حمد راشد الرميثي، فيما حل في المركز الثاني البانوش "مربان" بقيادة النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي وللمالك زايد عبد الله الحوسني، وجاء في المركز الثالث البانوش الهادي للمالك والنوخذة عبد الله صباح الرميثي.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن سباق العالية للبوانيش يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الرياضات التراثية في الدولة، ويجسد الاهتمام المستمر بإحياء الموروث البحري ونقله إلى الأجيال الجديدة.