الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا انقلاب قارب إنقاذ

أبوظبي في 12 سبتمبر / وام / أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا انقلاب قارب إنقاذ في إقليم البنجاب، أثناء جهود الإغاثة من الفيضانات، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللحكومة الباكستانية، وللشعب الباكستاني الصديق في هذا المصاب الأليم.