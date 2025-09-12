تنظيم 11 بطولة للتايكواندو في الموسم الجديد

الفجيرة في 12 سبتمبر/وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للتايكواندو، تنظيم 11 بطولة في الموسم الجديد، 2025 – 2026، وتحديد شروط المشاركة في المنافسات المختلفة.

وينطلق الموسم الجديد ببطولتي الإمارات المفتوحة للذكور والإناث، على مدار يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، تليها بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للشباب والرجال، والآنسات والسيدات، المفتوحة يوم 1 نوفمبر.

ويتضمن الموسم أيضاً تنظيم فعاليات منافسات التايكواندو في دورة كلباء الشاطئية المفتوحة للأشبال والناشئين يوم 9 نوفمبر، وبطولة كأس الاتحاد لفئتي الأطفال والأشبال يوم 10 يناير 2026، تليها في اليوم التالي البطولة نفسها للإناث للأطفال، ولفئة الناشئين يوم السبت 11 أبريل، وللإناث فئة الناشئات يوم 12 أبريل.

وتقام بطولة دبي المفتوحة للأشبال والناشئين والشباب، المفتوحة لفئتي" الذكور والإناث"، يوم 9 مايو 2026، وبطولة كأس الإمارات للشباب والآنسات، والرجال والسيدات على مدار يومي 30 و31 مايو.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، الدورات التأهيلية الجديدة للموسم، وتنطلق بدورة المدربين والإداريين على مدار يومي 27 و28 سبتمبر، تعقبها دورة حكام التايكواندو يومي 4 و5 أكتوبر، لتأهيل الحكام الجدد، وتختتم بدورة صقل الحكام المسجلين لدى الاتحاد يومي 11 و12 أكتوبر.