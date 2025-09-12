النائب العام للاتحاد يستقبل النائب العام للجمهورية اليمنية

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، معالي المستشار قاهر مصطفى علي النائب العام للجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الأحاديث الودية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان طبيعة النظام القضائي في البلدين وسبل تنمية آفاق التعاون في مجال أعمال النيابة العامة.

ورحب معاليه بالضيف والوفد المرافق، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.