جامعة الذيد تشارك في كونغرس "نحن الاحتواء"

الذيد في 12 سبتمبر/ وام/ تشارك جامعة الذيد في فعاليات كونغرس "نحن الاحتواء" العالمي 2025، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة.

ويُعد الحدث منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ التعليم الشامل.

ويعرض مركز الإرشاد الطلابي ضمن جناح الجامعة مجموعة من المبادرات والبرامج المبتكرة التي تدعم التعلم الدامج، إلى جانب أنشطة تفاعلية تسلّط الضوء على أهمية الإدماج وتكافؤ الفرص.

وأكدت الدكتورة عايشة بوشليبي، مديرة الجامعة، أن المشاركة في الكونغرس تمثل خطوة نوعية تعكس المسؤولية المجتمعية للجامعة،حيث أن الدمج والتمكين ركيزتان أساسيتان لبناء نظام تعليمي أكثر عدلا وشمولا.