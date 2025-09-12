انطلاق "معرض العلامات التجارية الخاصة" 15 سبتمبر

دبي في 12 سبتمبر /وام/ يقام معرض العلامات التجارية الخاصة في الشرق بدورته السادسة، في مركز دبي التجاري العالمي، بين 15 و17 سبتمبر الجاري، وسط زيادة بنسبة 229% في عدد العارضين منذ انطلاقه الأول.

ويجذب المعرض الذي تشارك فيه 50 دولة وينعقد على مدار ثلاثة أيام، بحسب بيان صحفي صادر اليوم، عدداً من الأسماء العالمية في القطاع مثل أمازون وكارفور وطيران الإمارات.

ويأتي المعرض في وقت يتوقُّع فيه وصول سوق العلامات التجارية الخاصة وحده في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2026.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي، بفضل المنصات الرقمية والابتكار السريع والأسعار التنافسية، لم تعد العلامات الخاصة مجرد بديل اقتصادي، بل أصبحت خيارًا يقدم قيمة أعلى ويتفوق على العلامات التجارية التقليدية، وقد رسّخ المعرض مكانته في الأجندة العالمية للتجارة كمنصة تُبرم فيها الصفقات الكبرى التي تحدث تغييرًا جذريًا في القطاع.

وتشهد دورة 2025 من المعرض لأول مرة إطلاق البرنامج الحصري Meet & Greet، وهو منصة تواصل تجمع بين أبرز المصنعين في القطاع وأهم المشترين في المنطقة، لتمكين الماركات وتجار التجزئة من التوسع بوتيرة أسرع عبر ممرات النمو العالية في أسواق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتصل نسبة العارضين الدوليين في المعرض إلى 81.77% من إجمالي المشاركين، مع انضمام 15 دولة جديدة لقائمة المشاركين.

وتضم قائمة المشاركين، الصين، وجمهورية التشيك، ومصر، والهند، وإيطاليا، والأردن، وبولندا، وسريلانكا وتركيا، وفي أول مشاركة لها بالمعرض، تنضم ماركات وأجنحة من أستراليا، وبوليفيا، وهيئة "CITEM الفلبين"، وقبرص، وغواتيمالا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، والمكسيك، والمغرب، والنرويج، وقطر واليمن، إلى جانب منطقتي كالينينغراد وتيومين من روسيا، مع تسجيل زيادة بنسبة 51% في عدد العارضين الجدد مقارنة بعام 2024.

