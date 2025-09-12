6 فرق تشارك في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ فاز فريق نادي 6 أكتوبر المصري، على فريق سلوى الكويتي 27-25، كما فاز العلا الرياضي السعودي، على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، 25-15، مع انطلاقة منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات أمس، في مقر الأكاديمية، بمشاركة 6 فرق.

وتقام البطولة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، انطلقت بالأمس، منافسات بطولة " كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2025".

وتستمر منافسات البطولة على مدار خمسة أيام .

وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية،" تعكس البطولة التزام الأكاديمية بدعم مسيرة الرياضة النسائية وتوفير فرص حقيقية للاعبات لإبراز قدراتهن، ونحن فخورون بأن تكون الإمارات منصة تجمع الفرق العربية وتوفر أجواءً تنافسية تسهم في تطوير المهارات وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين الشعوب".