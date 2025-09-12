الجامعة القاسمية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ماكيريري الأوغندية

الشارقة في 12 سبتمبر/ وام/ وقعت الجامعة القاسمية في مقرها بالشارقة مذكرة تفاهم علمي مع جامعة ماكيريري الأوغندية بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.

وقّع المذكرة سعادة جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، والدكتور باناباس ناوانغويو، رئيس جامعة ماكيريري، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى دعم الشراكة العلمية وتبادل الخبرات، وتشمل التعاون في البحوث العلمية والمشاريع التكنولوجية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى تبادل المشاركات في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فضلاً عن الإشراف المشترك على الرسائل الجامعية وتبادل المؤلفات الأكاديمية.

وأكد سعادة الطريفي أن مذكرة التفاهم تنسجم مع رؤية الجامعة القاسمية في توسيع آفاق التعاون الدولي، ونشر المعرفة، وبناء شراكات تخدم المجتمعات، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، لاسيما في مجالي القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية.

من جانبه، أعرب الدكتور ناوانغويو عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدا أنها تشكل منصة فاعلة للتعاون العلمي والثقافي، وتفتح آفاقا واعدة للطلبة والباحثين، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة القاسمية يعزز من الحضور الدولي لجامعة ماكيريري، ويخدم جهودها في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع.