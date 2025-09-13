الصومال: مقتل أكثر من 60 عنصرًا إرهابيًا في مدينة "عيل طير"

مقديشو في 13 سبتمبر /وام/ أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، أن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الدفاع المحلية، ألحقت هزيمة كبيرة بالمليشيات الإرهابية في معارك شهدتها مدينة "عيل طير" بمحافظة غلغدود.

وأكد الوزير، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات، بينهم قياديين بارزين.

وأوضح أن أكثر من 50 مسلحًا آخرين من الإرهابيين أصيبوا بجروح متفاوتة، في حين تمكن الجيش الوطني من التصدي لهجوم بسيارة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها.

وشدد على أن القوات المسلحة كانت في أهبة الاستعداد، وأن هذه العملية تمثل ضربة قوية للتنظيم الإرهابي الذي يحاول زعزعة الأمن في المناطق المحررة.

