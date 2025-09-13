مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان

إسلام أباد في 13 سبتمبر /وام/ قتل 12 جنديا باكستانيا اليوم، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن مسؤولين في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية، أن الهجوم وقع قرابة الساعة 4 صباحا؛ حيث أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود ما أدى إلى مقتل 12 من عناصر القوى الأمنية، فيما أكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية "هجوما شديد التعقيد" سمح بـ"وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة".

