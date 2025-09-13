النمسا والصين تؤكدان أهمية وجود نظام دولي متعدد الأطراف

فيينا في 13 سبتمبر /وام/ أكدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، خلال محادثاتها مع نظيرها الصيني وانغ يي، في فيينا، على أهمية التعددية الفعالة، والحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد، وبناء السلام.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ، وصل إلى النمسا، مساء أمس، في إطار جولة أوروبية تشمل أيضًا سلوفينيا وبولندا، والتقى بنظيرته النمساوية ماينل رايزنجر، التي حثت الصين على التدخل لدى روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت إن "الصين بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف".

كما جددت استعداد النمسا لاستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف.

واستقبل رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين، الوزير الصيني، وتناولت المحادثات التحديات الجيوسياسية ومكافحة أزمة المناخ والعلاقات الثنائية.

واعتبر الرئيس النمساوي أن الزيارة تمثل "فرصة ممتازة لمناقشة العلاقات الجيدة بين البلدين"، مؤكداً اتفاقه مع وزير الخارجية الصيني على أن "وجود نظام متعدد الأطراف فعال أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".