منتدى دبي للبحوث الطبية ينطلق بمشاركة قطاعات صحية وأكاديمية

دبي في 13 سبتمبر / وام / انطلقت في دبي أمس ، أعمال الدورة الثانية لمنتدى دبي للبحوث الطبية، الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي، و يستمر يومين بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين، وواضعي السياسات من مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية.

وقال الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في الهيئة، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن المنتدى يمثل منصة رائدة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للبحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية للمنتدى تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورة الماضية، مما يعكس التزام دبي بدعم البحوث الطبية، وتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلة، وترسيخ الممارسات الأخلاقية التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة الإنسان.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم البحوث الطبية ضمن توجهات الإمارة لجعل البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي، وصياغة الحلول المستقبلية للتحديات الصحية.

وأوضحت الدكتورة لطيفة الرستماني، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة، أن المنتدى الذي يأتي هذا العام تحت شعار "أبحاث اليوم… صحة الغد"، يناقش "6" محاور رئيسية تتعلق بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتحول الرقمي، والابتكارات البيولوجية والصحة الدقيقة، ومنهجية وأسس الممارسة في البحوث السريرية، والقيادة الأكاديمية وتطوير البحث العلمي، والسياسات الصحية والحوار الاستراتيجي، وريادة الأعمال والابتكار الطبي.

ولفتت إلى أهمية المحاور التي تعكس التوجهات المستقبلية في مجال الصحة والابتكار، وتسهم في بناء شبكة تعاون بحثي رائدة تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية والقطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.

وأكدت أن المنتدى يشكل خطوة مهمة نحو دعم الأبحاث التطبيقية وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية للمرضى والمجتمع، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال العلوم الصحية.

وأضافت أن المنتدى استقطب أكثر من 120 باحثاً وخبيراً تقدموا للمشاركة، إلى جانب 50 ملصقاً بحثياً من مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية، حيث اعتمدت اللجنة العلمية 40 متحدثاً و30 ملصقاً بحثياً نوعياً بعد عملية تقييم دقيقة، راعت أعلى معايير الجودة والابتكار.