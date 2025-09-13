اختتام الأسبوع الأول من مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ 28

دبي في 13 سبتمبر/وام/ اختتمت أمس، أعمال الأسبوع الأول من مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ 28 – دبي 2025، الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت شعار “قيادة التغيير لصناعة المستقبل”، بمشاركة وفود من 192 دولة عضوًا في الاتحاد البريدي العالمي.

وشكّل الأسبوع محطة لتحديد القضايا ذات الأولوية وبناء توافق دولي حول أبرز الملفات التي ستعتمد في المؤتمر والممهّدة لإقرار إستراتيجية الاتحاد للفترة 2026 – 2029، والتي ستحمل اسم “إستراتيجية دبي”، وشهد الأسبوع الأول جلسات عمل رفيعة المستوى، من بينها قمة القادة العالميين للاتحاد البريدي العالمي التي أرست أجندة طموحة لمستقبل القطاع البريدي واللوجستي، وركزت على تسريع التحول الرقمي من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة للتجارة الإلكترونية، ومناقشة أهمية تطوير الحوكمة والتشريعات بما يواكب المتغيرات ويضمن التشغيل المتكامل على مستوى الشبكات العالمية، كما تناولت مواضيع الاستدامة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والشمول المالي وتمكين الخدمات البريدية والمالية وغيرها.

وبرزت دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول كقوة دافعة للمؤتمر، حيث قاد الوفد الممثل للدولة اجتماعات إستراتيجية حول مستقبل الخدمات البريدية واللوجستية، مؤكدين على أهمية بناء شبكات متكاملة تتيح تبادل البيانات وتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

ومع نهاية الأسبوع الأول، تتهيأ الوفود للانتقال إلى المرحلة الحاسمة من المؤتمر التي ستشهد اعتماد القرارات النهائية والتصويت على إستراتيجية دبي وانتخاب أعضاء المجالس، إلى جانب استكمال النقاشات حول آليات التنفيذ والمتابعة.

ومن المتوقع أن يفضي الأسبوع الثاني إلى إعلان مجموعة من المبادرات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تعزز التعاون الدولي في القطاع.