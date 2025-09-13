تشكيل مجلس إدارة اتحاد ألعاب البليارد وتوزيع المناصب الإدارية

دبي في 13 سبتمبر/ وام/ أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب البليارد للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة سعادة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: يوسف أحمد عبدالله الهرمودي، وسيف عبيد خليفة الخييلي، وماجد سلطان مراد علي، و د. سارة عبدالله محمد حنضل، ومروان إبراهيم مبارك فرج، وعيسى علي سيد أحمد الهاشمي، ومروان عبدالله محسن الظالعي، وسعيد حامد سعيد المري.

وعقد المجلس اجتماعه الأول أمس برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم، وجرى خلاله توزيع المناصب الإدارية واللجان الفنية، حيث تولى يوسف أحمد الهرمودي منصب نائب الرئيس والمستشار القانوني، وسيف عبيد الخييلي نائب الرئيس، وماجد سلطان الأمين العام، وعيسى علي الهاشمي الأمين العام المساعد، فيما أسندت مسؤولية قطاع البليارد إلى سعيد حامد المري، وقطاع السنوكر إلى مروان إبراهيم الفلاسي.

كما جرى تكليف محمد عبدالله يوسف برئاسة لجنة المسابقات، وسعيد حامد المري باللجنة الفنية، وعبدالحميد عبدالكريم بلجنة الحكام، ود. سارة عبدالله حنضل باللجنة النسائية، وناصر محسن شايع باللجنة الإعلامية.

وأكد سعادة الشيخ جمعة بن مكتوم أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل بروح الفريق الواحد لتطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من اللاعبين المتميزين، مع تعزيز حضور الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.