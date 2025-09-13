شرطة أبوظبي تتوج الفائزين بسباق السباحة والإنقاذ

أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ توجت شرطة أبوظبي الفائزين، بسباق السباحة والإنقاذ، ضمن بطولات درع القائد العام لشرطة أبوظبي 2025، والتي شملت سبع فئات مختلفة في السباحة والإنقاذ، ونظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك في مسبح محمد بن زايد بأبوظبي، وبمشاركة مميزة من القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.

وفاز بالمركز الأول قطاع العمليات المركزية في المجموع العام لبطولة السباحة والإنقاذ، وحاز قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث.

وكرم الفائزين العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.