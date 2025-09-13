"حمدان بن راشد" تطلق المرحلة الثانية للمرشحين ضمن جوائز التميز المحلية

دبي في 13 سبتمبر/ وام/ أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، المرحلة الثانية من أعمال التحكيم ضمن جوائز التميز المحلية، من خلال تنظيم المقابلات الشخصية للمرشحين في عدد من فئات الجائزة، اليوم السبت، في مقر المؤسسة، بإشراف لجان تحكيم معتمدة ووفق جدول زمني دقيق.

وصرّح الدكتور علي سعيد الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية، بأن المرحلة تشكّل خطوة مفصلية في عملية التقييم، كونها تتيح الفرصة للّجان للتفاعل المباشر مع المرشحين وتقييم إنجازاتهم بصورة شاملة.

وأكد حرص اللجان على تطبيق أعلى معايير الدقة والحيادية، بما يضمن مصداقية النتائج وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل من خلال هذه الجهود ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في المجتمع التربوي.

وتشمل المرحلة المرشحين لجائزة الطالب المتميز على المستوى المحلي، والبالغ عددهم 44 طالبًا، إلى جانب مرشحي جائزة الطالب الجامعي المتميز، وعددهم طالبان، وكذلك جائزة التربوي المتميز على المستوى المحلي، والتي يتنافس فيها أربعة تربويين، وستُنفّذ المقابلات وفق معايير تقييم شاملة تستند إلى الجدارة العلمية والمهارات الشخصية والمساهمات المجتمعية.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال التحكيم ستتواصل خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ستشمل أيضًا المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية للفئات الأخرى من الجوائز المحلية والخليجية.

وتُختتم عملية التقييم بالإعلان عن النتائج النهائية للفائزين في شهر نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات المؤسسة لإقامة الحفل الرسمي لتكريمهم.

وتأتي المرحلة ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسة لتعزيز بيئة تعليمية محفّزة، وتقدير الموهبة والتميّز في مختلف مجالات العمل التربوي، انسجامًا مع رسالتها في دعم وتطوير التعليم على المستويين المحلي والإقليم.