النائب العام لأبوظبي: القانون ضمان للعدل والمساواة واستقرار المجتمع

أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للقانون يجسد الأهمية البالغة لدور القانون في بناء مجتمعات مستقرة، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ضمن مجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية التي يرسخها النظام القضائي.

وأشار سعادته بهذه المناسبة إلى أن سيادة القانون مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، بهدف ترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه القيم من خلال تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حضور القانون في مختلف جوانب الحياة اليومية، كركيزة لمجتمع متماسك ومستقر.

وقال “ في هذا اليوم العالمي، نجدد التأكيد على التزامنا الراسخ بالحفاظ على العدالة وتحقيق سيادة القانون، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في المجتمع، لإرساء نموذج يحتذى به في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار”.