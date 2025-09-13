وكيل دائرة القضاء: سيادة القانون أساس العدالة وضمان الحقوق

أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام / أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم العالمي للقانون، مناسبة للاحتفاء بالقيم السامية التي يجسدها القانون، كركيزة للعدل، وضمانة للحقوق، وحصن لحماية المجتمعات وصون الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن العدالة هي الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

ولفت سعادته بهذه المناسبة إلى أن دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المتغيرات العالمية من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار لتقديم خدمات قضائية رائدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد التزام دائرة القضاء بمواصلة العمل على تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزا عالميا للعدالة وسيادة القانون.

وتوجه سعادته بالتحية والتقدير إلى رجال القانون والقضاء في كل مكان، تقديراً لما يبذلونه من جهود لإرساء مبادئ العدالة، وإعلاء قيم الإنصاف، وبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ينعم أبناؤها بالحقوق والحريات.