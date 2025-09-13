شرطة دبي تعزز جاهزيتها المستقبلية عبر إستراتيجيات استباقية

دبي في 13 سبتمبر/ وام / أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن مركز استشراف المستقبل يمثل ركيزة محورية في دعم منظومة العمل الأمني من خلال الدراسات والأبحاث المستقبلية، وتوفير البيانات والتوصيات التي تعزز صناعة القرار، وتسهم في صياغة السياسات الاستباقية وتبني المشاريع الاستراتيجية المستدامة.

وقال إن استشراف المستقبل يعد أحد الأعمدة الرئيسة في تحقيق توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، مشيراً إلى أن هذا النهج يرسخ مكانة شرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات لمواجهة المتغيرات المتسارعة.

وأضاف أن المركز يشكل رافداً أساسياً للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير حلول استباقية للتحديات، مثمناً جهود فريق العمل وإنجازاته التي تعزز حضور شرطة دبي على الساحة العالمية في مجال الاستشراف. جاء ذلك خلال زيارته إلى مركز استشراف المستقبل، بحضور سعادة اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والمقدم عمر خليفة السويدي مدير المركز بالوكالة، إلى جانب عدد من الضباط.

واطلع على المشاريع التي ينفذها المركز لدعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات المقبلة، واستمع إلى شرح حول أهداف المركز في تفعيل السيناريوهات المستقبلية، وترسيخ ثقافة الاستشراف، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الأمنية، حيث استعرض المركز جهود تطوير الاستراتيجيات والسياسات والسيناريوهات الاستباقية، إلى جانب مؤشرات الأداء التي أظهرت مستوى الجاهزية المستقبلية، ودليل الاستعداد للإدارات العامة ومراكز الشرطة، إضافة إلى المصنفات الفكرية والتقارير المستقبلية التي أصدرها.