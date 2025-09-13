ميداليتان للإمارات في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي بالصين

زوشان (الصين) في 13 سبتمبر/ وام/ أحرز منتخب الإمارات للتجديف الحديث ميداليتين “فضية وبرونزية”، في نهائي بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي تستضيفها مدينة زوشان الصينية خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري.

ونال الثنائي شمسة الشرياني وفاطمة خلف الميدالية الفضية ضمن فئة زوجي البنات تحت 19 عاماً، فيما حصل الزوجي حمد المطروشي وخميس غانم على الميدالية البرونزية في فئة زوجي الرجال-نخبة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للتجديف الحديث، عن تهانيه لبعثة المنتخب على هذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها رياضة التجديف الإماراتية على الساحة الآسيوية.