الإمارات تتأهل للمشاركة في بطولة العالم للمضمار بتشيلي

دبي في 13 سبتمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي للدراجات عن تأهل الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للمضمار، المقررة في تشيلي أواخر شهر أكتوبر المقبل، وذلك في سباق المطاردة الفردية، التخصص الذي يتألق فيه نجم المنتخب الوطني محمد المطيوعي.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

ويحمل المطيوعي في سجله إنجازات لافتة، أبرزها فوزه بالمركز الثاني في بطولة آسيا الأخيرة، إضافة إلى تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس آسيا للمضمار التي أقيمت مؤخراً في تايلاند في نفس التخصص، ما أهّله عن جدارة لتمثيل الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير.