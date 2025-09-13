بني ياس يتصدر اليوم الـ2 من الجولة الـ6 لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الفجيرة في 13 سبتمبر/وام/ تواصلت منافسات الجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لليوم الثاني على التوالي في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حافلة بالحماس والندية بين لاعبي الأندية والأكاديميات المشاركة.

تم تخصيص منافسات اليوم لفئتي تحت 14 و 16 عاماً وشهدت نزالاتها مستويات فنية متطورة، عكست الإعداد الجيد الذي خضع له اللاعبون، وإصرارهم على حصد النقاط لتعزيز مواقع أنديتهم في الترتيب العام.

وأسفرت النتائج عن تصدر نادي بني ياس للترتيب، فيما جاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفا، وحل العين ثالثاً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة ناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة محمد عبيد اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وعدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأشاد سعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بقوة المنافسة مؤكدا أن اليوم الثاني من البطولة سلّط الضوء على جيل متميز من المواهب، التي تبشّر بمستقبل مشرق لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

ولفت إلى أن النزالات كانت حافلة بالقوة والتكافؤ، وأظهرت قدرة اللاعبين على إبراز مهاراتهم في المنافسة.

ونوّه الظاهري إلى أن احتضان إمارة الفجيرة لهذه الجولة يعكس مكانتها المتنامية على خارطة الرياضة المحلية، ودورها في تعزيز حضور اللعبة على مستوى الدولة وأكد أن هذا الحدث يسهم في ترسيخ قيم الجوجيتسو لدى الأجيال الناشئة، ويدعم المسيرة الطموحة للاتحاد في بناء قاعدة عريضة من الأبطال.

وأعرب سعادة محمد عبيد اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن سعادته بحضور منافسات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، واصفا الحدث بالمبهر على المستويات كافة.

وأكّد أن جودة التنظيم تعكس الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فريق عمل الاتحاد وجهوده الدؤوبة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين.

وأوضح أن الحضور الجماهيري أضفى أجواءً استثنائية من الحماس والدعم للاعبين.. مشيرا إلى أن ما يميز هذه البطولة أثرها المجتمعي الكبير، إذ تجمع العائلات والأسر وتزرع في نفوس الأجيال الناشئة قيم الانضباط، والتحدي، والروح الرياضية.

بدوره قال غازي بن شيخان مشرف رياضة الجوجيتسو بنادي الوصل:" تمنح المشاركة في هذه البطولة اللاعبين تجربة استثنائية وفرصة حقيقية لاختبار جاهزيتهم وسط منافسة قوية وحضور جماهيري استثنائي.

وأضاف أن مثل هذه الأجواء تساعد على صقل مهارات اللاعبين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مؤكداً أن الهدف من المشاركة يتخطى تحقيق الميداليات، إلى إعداد جيل قادر على مواصلة تطوير إمكاناته والوقوف على منصة التتويج.

وأكد هيثم أبو حجلة أحد أولياء الأمور أن حضوره اليوم لمتابعة نزالات أبنائه وزملائهم في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجربة لا تُنسى، إذ تمنح العائلة فرصة فريدة لدعم الأبناء ومشاركتهم لحظات الفخر والإنجاز.

وأوضح أن البطولة تمثل ملتقى اجتماعياً رائعاً يجمع الأسر من مختلف إمارات الدولة في أجواء مفعمة بالروح الإيجابية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل قوي يفتخر به الوطن.

وعبّر محمد سعيد البلوشي لاعب نادي العين تحت 14 عاما / حزام أبيض الفائز بالميدالية الذهبية وزن 34 كجم عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز والوقوف على منصة التتويج، مؤكدا أنه يتطلع إلى أن يصبح لاعباً في المنتخب الوطني يمثل دولة الإمارات في البطولات العالمية وقال إنه سيواصل التدريب والاجتهاد لتحقيق هذا الحلم.