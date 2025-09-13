منتخب جامعة الشارقة يشارك في "كأس العالم الجامعي لكرة القدم" بالصين

الشارقة في 13 سبتمبر/وام/ يشارك منتخب جامعة الشارقة في بطولة كأس العالم الجامعي لكرة القدم 2025 التي تقام في مدينة داليان الصينية في الفترة من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري بدعم من وزارة الرياضة.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن مشاركة منتخب جامعة الشارقة في البطولة تأتي بدعم من وزارة الرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في إطار حرصها على تعزيز حضور الرياضة الجامعية في المحافل الدولية.

وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي يوليه معاليه للرياضة الجامعية، وحرصه على تعزيز التواصل والتقارب بين شباب الإمارات ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب ومنحهم فرص التمثيل المشرف في البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارته لتدريبات منتخب جامعة الشارقة الذي يمثل الإمارات في البطولة بمشاركة 16 دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، حيث التقى أعضاء الفريق والجهازين الفني والإداري واطمأن على جاهزيتهم لخوض المنافسات، وحثهم على بذل أقصى الجهود وتقديم أداء يليق بسمعة الرياضة الجامعية الإماراتية، مع التحلي بالروح الرياضية التي تميز أبناء الدولة.

وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن ثقته بقدرات وإمكانات لاعبي منتخب جامعة الشارقة الذين سبق لهم الفوز بالمركز الأول في النسخة الماضية من بطولة الألعاب الجامعية التي نظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مؤكداً أن المشاركة في هذا المحفل العالمي لا تقتصر على التنافس فحسب، بل تجسد القيم الأساسية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والمتمثلة في التميز، والاحترام، وروح الفريق، والانفتاح على التنوع الأكاديمي والثقافي.