"طوفان" يحصد لقب "سباق النوف" للمحامل الشراعية 43 قدماً بأبوظبي

أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ اختتمت اليوم على "كاسر الأمواج" في أبوظبي فعاليات "سباق النوف" للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، لمسافة 20 ميلاً بحرياً، بمشاركة 87 محملاً والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

أسفرت المنافسات عن فوز المحمل "طوفان"، للمالك حمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، بلقب السباق، وجاء ثانياً المحمل "التبر"، للمالك راشد محمد راشد بن غدير بقيادة النوخذة محمد سيف خلفان المهيري، وثالثاً المحمل "زيوريخ"، للمالك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري مشرف عام سباق النوف، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي.

ورصدت اللجنة المنظمة ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم للفائزين، ما أضفى على السباق المزيد من الحماس والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن سباقات المحامل الشراعية تمثل جسراً حقيقياً بين الأجيال، وتترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على التراث البحري، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز الشباب لاكتساب الخبرة والمشاركة في المنافسات التراثية.

وتوجه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر والتقدير إلى "شركة أدنوك"، الشريك الاستراتيجي للنادي، على دعمها الدائم، ومساندتها المستمرة لإنجاح الفعاليات البحرية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضات التراثية.