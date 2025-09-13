فوز أرسنال على نوتينجهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

لندن في 13 سبتمبر/وام/ فاز أرسنال على نوتينجهام فورست 3-0 اليوم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتوقف رصيد نتوتينجهام عند 4 نقاط.

وبالجولة ذاتها فاز نيوكاسل يونايتد على وولفرهامبتون 1-0، وبورنموث على برايتون 2-1، وتوتنهام على وست هام 3-0، وفولهام على ليدز يونايتد 1-0 فيما تعادل إيفرتون مع أستون فيلا بدون أهداف وكريستال بالاس مع سندرلاند بدون أهداف أيضا.