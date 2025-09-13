منتخب "الميني فوتبول" يحصد المركز الـ4 ببطولة أوزبكستان الدولية

طشقند في 13 سبتمبر/وام/ اختتم منتخبنا الوطني للميني فوتبول، مشاركته في بطولة أوزبكستان الدولية، بإحراز المركز الرابع، إثر خسارته مساء اليوم أمام منتخب كازاخستان 1 – 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق منتخبنا الوطني نتائج مميزة في الدور التمهيدي ضمن المجموعة الأولى، بفوزه على منتخبات طاجيكستان 1 – صفر، وباكستان 3 – صفر، وأوزبكستان، 2 – 1، وبلغ الدور نصف النهائي لمواجهة روسيا ليخسر بركلات الجزاء الترجيحية 3 – 4 أمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهدت البطولة مشاركة 8 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، إذ جاء منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع طاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا، وساحل العاج، وتركيا، وكازاخستان.