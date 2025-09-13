ريال مدريد يفوز على رريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني

مدريد في 13 سبتمبر/وام/ اقتنص ريال مدريد فوزاً ثميناً على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "ريالي أرينا" ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، نجح ريال مدريد في حصد العلامة الكاملة ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق ديبورتيفو ألافيس فوزاً مهما على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، بينما تغلب خيتافي على ريال أوفييدو 2-0.