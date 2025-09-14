حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حسين خانصاحب

دبي في 14 سبتمبر /وام/ قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له، حسين بن عبدالرحمن خانصاحب.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المزهر في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية.