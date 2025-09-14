افتتاح بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف

الشارقة في 14 سبتمبر /وام/ انطلقت مساء أمس، منافسات النسخة الأولى من بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من أندية الإمارة.

ودشنت المنافسات ببطولة الفرق في اليوم الأول على أن تقام مسابقة الفردي في اليوم الثاني.

ونجح فريق "الشارقة 13" تحت 14 سنة في نيل لقب مسابقة الفرق بعد الفوز بجميع مبارياته وحصد 7 نقاط من 7 جولات، فيما جاء فريق "الشارقة 2" في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتساوى 3 فرق برصيد 5 نقاط وهي "الشارقة 5" تحت 14 سنة، والذي حصد المركز الثالث، و"كلباء 1" تحت 14 سنة وحل رابعا، ثم "الشارقة 6" خامسا.

حضر الافتتاح على الطاولة الأولى عمران عبدالله النعيمي وفيصل الحمادي وعبدالله مراد المازمي عضوا مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات والمدربين والإداريين بالأندية المشاركة.

وقال عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن البطولة شهدت في نسختها الأولى مشاركة كبيرة حيث بلغ عدد الفرق 33 فريقا في بطولة الفرق، وكانت المنافسات قوية بين اللاعبين، ليتحقق أول أهدافها من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات، لافتا إلى بطولة الفردي التي تضم أكثر من 100 لاعب ولاعبة، الأمر الذي يسهم في رفع المستويات الفنية للاعبين خاصة وأنها تقام للمراحل السنية تحت 16 سنة.