منتخب النمسا للتنس يتأهل إلى نهائي كأس ديفيز للمرة الـ5 في تاريخه

فيينا في 14 سبتمبر /وام/ تأهل المنتخب النمساوي للتنس إلى نهائي كأس ديفيز للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه المثير على المنتخب المجري بنتيجة 3-2، ليحجز موقعه بين أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم، لأول مرة منذ 13 عاماً.

تقدم منتخب النمسا بنتيجة 2-0 في منافسات اليوم الأول، ونجح المجريون في إدراك التعادل، بتحقيق الفوز في مباراتي الثنائي بنتيجة 7-6، 7-6 والفردي بنتيجة 7-5، 7-6 ، قبل أن يحسم اللاعب النمساوي يوريج رودينوف النتيجة النهائية، بانتصاره في مباراة الفردي الأخيرة على منافسه المجري مارتون فوكسوفيتش بنتيجة 6-2 ، 6-1.

بهذا الفوز، تأهلت النمسا إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 13 عاماً.

ووصف يورغن ميلتسر، المدير الرياضي للاتحاد النمساوي، الفوز بأنه "إنجاز لا يوصف"، وأكد أن لاعب المنتخب رودينوف، قدم أداءاً يدعو إلى الفخر في المباراة الحاسمة.