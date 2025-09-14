58% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في النصف الأول

دبي في 14 سبتمبر /وام/ كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، أن 58% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025، جاءت من آسيا.

وحلت أوروبا في المرتبة الثانية بعدما استحوذت على 16.1%من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من 2025.

فيما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة 12.9%، وحصة القارة الأفريقية 6.5% في حين وصلت حصة الأمريكيتين إلى 6.5%.

وفيما يتعلّق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، تصدّرت آسيا القائمة أيضاً واستحوذت على 49.1% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة نمواً ملحوظاً في معدل استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استحوذت على 22.3% من الشركات التي تم استقطابها؛ بينما استحوذت أفريقيا على نسبة 11.6%، وأوروبا على نسبة 9.8%، والأمريكيتان على نسبة 7.1% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن غرفة دبي العالمية حققت نمواً بنسبة 138% في إجمالي عدد الشركات التي استقطبتها إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة.