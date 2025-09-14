أندية الإمارات تبدأ مشوارها غدًا في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة

أبوظبي في 14 سبتمبر/وام/ تنطلق غدا منافسات النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، والتي يمثل فيها الإمارات 3 أندية هي شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة.

يفتتح المواجهات غدا كل من الشارقة والوحدة بلقاء الغرافة القطري، والاتحاد السعودي على الترتيب، على أن يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور سازي الإيراني يوم بعد غد الثلاثاء.

فمن المقرر أن يحل فريق الغرافة القطري ضيفًا على الشارقة "حامل لقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا 2" غدا الاثنين على استاد الشارقة الساعة 5:45 مساء بتوقيت الإمارات.

ويتطلع الشارقة بقيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش ميلوييفيتش إلى تقديم أفضل صورة في البطولة القارية التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، والعودة إلى الانتصارات بشكل عام بعد تعثره محليا في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إذ تعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام خورفكان، وقبلها خسر أمام الجزيرة في الجولة الثانية.

وأعلن النادي عن عودة لاعبه عادل تاعرابت إلى صفوف الفريق، فيما ظهر لاعبه كايو لوكاس المصاب ضمن تدريبات الفريق الأخيرة، إذ يعوّل عليه الشارقة في الناحية الهجومية.

ويحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا على الوحدة في استاد آل نهيان بأبوظبي الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ويتطلع الوحدة، الذي يضم مجموعة مميزة من النجوم أبرزهم السوري عمر خريبين هداف الفريق، إلى تحقيق أفضل نتيجة مع انطلاقة مشواره في البطولة القارية أمام حامل لقب النسخة الماضية للدوري السعودي.

ويشارك الوحدة في البطولة كونه ثالث جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي.

وتشهد بقية مواجهات الجولة الأولى غدًا لمنطقة الغرب لقاء كل من الأهلي السعودي، حامل لقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، مع ناسف الأوزبكي في جدة الساعة 10:15مساء بتوقيت الإمارات والشرطة العراقي مع السد القطري في ملعب نادي الزوراء في التوقيت نفسه.

فيما يلتقي الثلاثاء كل من شباب الأهلي مع تراكتور سازي الإيراني في استاد راشد، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، والهلال السعودي مع الدحيل القطري في الرياض الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات.

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقا منهم 12 ممثلا لمنطقة غرب القارة، ومثلهم لمنطقة شرق القارة، وتقام المنافسات بنظام الدوري.