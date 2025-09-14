أمين عام أوبك : ستظل المنظمة ركيزة أساسية للاستقرار وعنصراً محورياً في صناعة الطاقة

أبوظبي في 14 سبتمبر/وام/ أكد معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن استقرار سوق النفط ليس رفاهية بل ضرورة حتمية باعتبار النفط عنصراً أساسياً في تفاصيل الحياة اليومية مشيراً إلى أن غيابه يؤدي إلى شلل في وسائل النقل وتأثر قطاعات الطيران والبناء والزراعة والإنتاج الغذائي والصحة فضلاً عن تعطّل شريان الاقتصاد العالمي بأكمله.

وشدد معاليه في تصريحات له بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس منظمة "أوبك" على أن أوبك كانت وستظل ركيزة أساسية للاستقرار وعنصراً محورياً في صناعة الطاقة وصوتاً يعبرعن أهمية النفط للعالم اليوم وغداً وأعرب عن تطلعه إلى مستقبل تبقى فيه "أوبك" شريكاً رئيسياً في مشهد الطاقة العالمي لعقود مقبلة.

وقال إن المنظمة التي تضم اليوم بعضويتها 12 دولة باتت كياناً راسخاً ومعترفاً به في المجتمع الدولي منذ تسجيلها في الأمم المتحدة عام 1962، موضحاً أن “أوبك”رسخت خلال العقود الماضية شراكات واسعة من خلال حوارات للطاقة مع كبار المستهلكين والمنتجين غير الأعضاء والمنظمات الدولية وشاركت في جميع مؤتمرات المناخ منذ انطلاقتها.

وأضاف أن دور المنظمة تعزز بشكل أكبر في عام 2016 من خلال توقيع "إعلان التعاون" مع عدد من المنتجين من خارجها "أوبك+" وهو الاتفاق الذي أسهم في تمكين صناعة النفط والاقتصاد العالمي من تجاوز التداعيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وأكد أن النفط سيظل جزءاً لا غنى عنه من منظومة الطاقة العالمية في ظل توقعات "آفاق النفط العالمية 2025" بارتفاع الطلب إلى نحو 123 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050 مدفوعاً بزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي مشيرا إلى أن تحقيق أمن الطاقة العالمي لا يمكن أن يتم من دون النفط.

وأوضح أن استمرار معاناة مليارات الأشخاص في العالم النامي من فقر الطاقة يستدعي النظر في كيفية تحقيق النمو بطريقة مستدامة تعتمد على مختلف مصادر الطاقة مع ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات رفاه الإنسان والتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة مشدداً على أن "أوبك" منذ تأسيسها عام 1960 لاتزال متمسكة بنهج واقعي ومسؤول يضع استقرار السوق في صدارة أولوياتها.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك إن التاريخ والتجارب والطلب المتزايد على النفط يؤكد أن الأحاديث حول تراجع دور "أوبك" أواقتراب "ذروة النفط" ليست سوى مبالغات ، مشيداً بإنجازات المنظمة خلال مسيرتها.

وتوجه الغيص بالشكر والتقدير إلى جميع الدول الأعضاء وكل من أسهم من مسؤولين وموظفين سابقين وحاليين في مسيرة المنظمة وتطورها .