شرطة الشارقة تبحث آفاق التعاون الأمني مع كازاخستان

الشارقة في 14 سبتمبر/وام/ بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقرها مع وفد من جمهورية كازاخستان آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود الأمنية وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة ألماز تاسبولات القنصل العام لكازاخستان وسعادة اللواء أيان دويسيمباييف مُمَثَّل وزارة الداخلية بكازاخستان والوفد المرافق له إلى جانب عدد من مدراء العموم ذوي الاختصاص بالقيادة.

أعقب اللقاء جولة ميدانية في مركز العمليات اطّلع خلالها وفد كازاخستان على أبرز التقنيات والأنظمة المستخدمة وآليات العمل المتبعة في إدارة العمليات الأمنية ومتابعتها.