"مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة "تستضيف "منتدى الجوائز العربية" 8 و 9 أكتوبر

دبي في 14 سبتمبر/وام/ تستضيف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة يومي 8 و9 أكتوبر المقبل اجتماعات النسخة الخامسة من "منتدى الجوائز العربية" التجمع العربي الذي يضم في عضويته جوائز المنطقة العربية ويهدف إلى دعمها والارتقاء بمكانتها وتعزيز جهود التنسيق والتعاون فيما بينها لتطوير بيئة عربية محفزة للإبداع والتميز ، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في المشهد الفكري والعلمي العربي إضافة إلى ممثلي الجوائز العربية.

تواكب استضافة المؤسسة للمنتدى رسالتها وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تشجيع الفكر والابتكار العربي ودعم بناء بيئة عربية حاضنة للإبداع والمبدعين بمختلف المجالات وتوجيه الجهود والإمكانيات نحو تطوير مجتمعات المعرفة لتأسيس أجيال مستنيرة وقادرة على استشراف متطلبات المستقبل ومواجهة تحدياته.

يناقش “منتدى الجوائز العربية ” سبل تطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات ويستعرض أبرز المبادرات والأنشطة التي تعزز حضور الجوائز بوصفها رافدا أساسيا للمعرفة والإبداع في المنطقة إلى جانب طرح مبادرات مستقبلية تهدف إلى توثيق التجارب وتوسيع دائرة التعاون بين الجهات المعنية بهذا المجال.

وعبّر الدكتور عبد العزيز السبيّل رئيس المنتدى أمين عام جائزة الملك فيصل عن شكره وتقديره لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة العضو المؤسس للمنتدى والمؤسَّسة على استضافتها للمنتدى وبذل كل الجهود لتحقيق النجاح المأمول موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي المنتدى لدعم الثقافة والإبداع العربي ومواصلة تعزيز حضور الجوائز العربية في المشهد الثقافي.

من جهته قال سعادة جمال بن حويرب الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن المنتدى يضطلع بدور محوري في دعم الجوائز العربية والارتقاء بمكانتها متيحاً فضاءً متميزاً لتمكين قنوات الاتصال والتنسيق ومنصة مرموقة لدفع عجلة التعاون والتكامل بين مختلف المؤسَّسات والجهات المعنية ما يسهم في إثراء المشهد الفكري والمعرفي العربي والحفاظ على الهوية الحضارية العربية.

تُعد “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عام 2015 من أبرز الجوائز في منتدى الجوائز العربية وتهدف إلى تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في إنماء الفكر حول العالم من خلال تكريم الشخصيات والمؤسَّسات العالمية صاحبة الإسهامات المتميزة في إنتاج المعرفة الإنسانية وتطويرها وتعزيز مسارات نقلها ونشرها.